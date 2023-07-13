КНДР провела другий пуск міжконтинентальної балістичної ракети: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Заявлено, що балістична ракета після пуску пролетіла 1001 км. за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км. і впала в Японське море. Це був другий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети після першого випробувального запуску 13 квітня.

Повідомляється, що Рада Безпеки ООН проведе 13 липня термінове засідання у зв'язку з останнім запуском ракети КНДР. Про це повідомило постпредство Великої Британії при ООН.

КНДР намагається створити балістичну ракету та запустити супутник-шпигун

Учора, 12 липня, КНДР запустила невідому балістичну ракету у напрямку Японського моря сьогодні вночі, 12 липня.

Також у Північній Кореї цього року зробили кілька спроб запустити на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", проте, як повідомили тоді державні ЗМІ країни, ця операція провалилася через "серйозні дефекти".

США, Японія та Південна Корея зберігали підвищену готовність до реагування протягом всього заздалегідь оголошеного вікна запуску. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг незабаром засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення.