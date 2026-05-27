Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW

Аналітики зазначають, що Росія може використати заяви Білорусі щодо випадки присутності українських безпілотників у своєму повітряному просторі, щоб виправдати використання білоруської території для здійснення по Україні "ударів у відповідь".

Територія Білорусі дозволить Росії здійснювати безперервні удари дронами по українських наземних лініях зв'язку (ЛНК) на заході та північному заході Україні, які російські безпілотники наразі не можуть легко вразити з точністю та великим корисним навантаженням.

Можливість російських військ використовувати територію Білорусі може дозволити російським "Шахедам" та дешевшим безпілотникам "Молнія" атакувати автомагістраль М-06, яка проходить через західні українські області, включаючи ключові маршрути постачання з Польщі до України, а також залізницю, що з'єднує дві країни.

Аналітики зазначили, що росіяни вже атакують західні українські області зі своєї території, але запуск дронів з Білорусі дозволить російським військам використовувати дистанційно керовані безпілотники "Шахед" та "Молнія", що підвищить їхню точність та здатність уражати рухомі цілі вздовж українських ЛНК.

"Заяви Білорусі та нещодавні попередження України щодо Білорусі свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Білорусі у власних військових цілях, зокрема для ударів по стратегічно важливих об'єктах глобального нагляду в тилу західної України", - додали у ISW.