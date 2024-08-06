Росія могла відновити використання північнокорейських ракет KN-23: що про них відомо

Ще на початку поточного року Вашингтон заявив про те, що Російська Федерація отримала від свого "партнера" Північної Кореї балістичні ракети. Голова Білого дому Джо Байден відзначив, що снаряди вже застосовувались перед цим для ударів проти України.

Також використання північнокорейських ракет російськими терористами підтвердили в Організації Об'єднаних Націй (ООН).

У лютому генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив вищезгадану інформацію та розповів, що ворог на той момент застосував щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва. Вже в березні голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив про близько 50 ракет типу Hwasong 11 (KN-23/24).

Ворог міг відновити удари північнокорейськими ракетами

Як розповідало Defense Express, терористи могли відновити застосування балістичних ракет КНДР під час масованих обстрілів. Мова йде про удари 31 липня. Тоді ж ворог запустив снаряд з території Росії в напрямку Білої Церкви, втім, ракета упала на території Київської області після, ймовірно, вибуху у повітрі.

На місці падіння вищезгаданої ракети були знайдені уламки з маркування, які відповідали раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23.

Зазначається, що останній зафіксований випадок застосування терористами ракет своїх "партнерів" відбувся 27 лютого. Тобто, ворог відновив використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після п'яти місяців паузи.

Defense Express додає, що ракети, які отримала Росія у розпорядження, мають бойову частину із фугасним спорядженням. Її потужність складає до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті, а максимальна дальність пуску - 650 кілометрів.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) також заявила, що Росія могла запустити в напрямку столиці та передмістя "балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23" у понеділок, 5 серпня, близько о 23:00.

Що відомо про KN-23

Ззовні снаряд схожий на російські балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" та південнокорейську Hyunmoo-2B.

KN-23, після запуску та досягання висоти в близько 50 кілометрів, має квазібалістичну траєкторію.

Бойова частина ракети може бути унітарна, касетна, або ж ядерна.

Серед інших характеристик:

довжина 7,5 метрів;

діаметр 0,95 метра;

вага - 3,415 тонни;

дальність польоту - 690 кілометрів.

Перші випробування ракети проходили у травні 2019 року біля північнокорейського Вонсана. Тоді ж снаряд досяг апогею 60 кілометрів й мав дальність у 240 кілометрів. Пізніше Пхеньян провів повторні випробування з двома боєголовками. Останні снаряди досягли апогею в 50 кілометрів та мали дальність у 420 кілометрів.