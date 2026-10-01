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Росія могла накопичити близько 10 тисяч звичайних "шахедів" - джерело

09:10 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Уляна Безпалько aimg Юлія Капітонова
Фото: Росія не поспішає відмовлятися від звичайних "шахедів" (Getty Images)

Росія змогла накопичити значні запаси звичайних ударних дронів із поршневими двигунами.

Як повідомили співрозмовники у Силах оборони, наразі РФ виготовляє близько двох тисяч "Гераней-4" та "Гераней-5" кожного місяця.

Джерела пояснили, що ворог зміг наростити випуск таких модифікацій дронів завдяки припиненню виробництва попередньої реактивної моделі - "Герань-3". Окрім того, Росія переорієнтувала частину комплектуючих на новіші зразки.

Попри це, подальше масштабування залишається під питанням через залежність від турбореактивних двигунів. Як відомо, їх противнику переважно передає Китай. Інсайдери також розповіли, що Росія вже намагається налагодити їхнє власне виробництво.

Важливо розуміти, що ворог має значні запаси й звичайних ударних дронів із поршневими двигунами.

Так, джерело РБК-Україна повідомило, що станом на минулий тиждень їхня кількість могла сягати близько 10 тисяч одиниць.

Під час повітряних ударів ворог поєднує реактивні та звичайні бензинові "шахеди". Загарбники запускають їх невеликими групами та хвилями - по два-три, іноді чотири-п'ять апаратів, серед яких можуть бути дрони обох типів.

"Такі групи йдуть одна за одною, розтягуючи атаку на багато годин. Одна з цілей цієї тактики - підтримувати тривалу повітряну загрозу, виснажувати українську ППО і змушувати її постійно реагувати на нові цілі", - йдеться в матеріалі.

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