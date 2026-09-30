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Кабмін планує розширити можливості для бізнесу щодо придбання української ППО

11:45 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Кабмін планує розширити можливості для бізнесу щодо придбання української ППО Фото: Бізнес може отримати більше можливостей для захисту від атак РФ (Getty Images)
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У Кабінеті Міністрів України активно обговорюють, як захистити бізнес від нових російських ударів. Один із варіантів - розширити можливості для придбання вітчизняної ППО.

Про це заявив міністра економіки та довкілля України Олександр Кравченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначив глава відомства, Росія дедалі активніше завдає ударів по промислових об'єктах, складах, логістичних вузлах та центрах обробки даних.

Кравченко наголосив, що лише у 2026 році російські атаки на український бізнес призвели до аномальних збитків - йдеться про близько 10 мільярдів доларів.

Він також нагадав, що Росія фактично заблокувала чорноморські порти, через які до початку блокади проходила основна частина експорту країни.

За словами Кравченка, цього року Кабмін краще підготувався до ще однієї важкої зими під російськими атаками.

"Щоб захиститися від майбутніх ударів, уряд зараз обговорює способи дозволити більшій кількості приватних компаній купувати українські системи протиповітряної оборони", - заявив міністр.

Попри це, він попередив, що підприємства ніколи не зможуть на 100% захистити себе від російських ракет та безпілотників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін заклав у проєкт держбюджету на наступний рік нову програму компенсації воєнних збитків бізнесу на 58,7 млрд гривень.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Страхування в глухому куті: фонд допомоги для бізнесу вперся в податки і брак коштів".

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