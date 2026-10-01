Россия могла накопить около 10 тысяч обычных "шахедов" - источник

Как сообщили собеседники в Силах обороны, сейчас РФ производит около двух тысяч "Гераней-4" и "Гераней-5" каждый месяц.

Источники рассказали, что враг смог нарастить выпуск таких модификаций дронов благодаря прекращению производства предыдущей реактивной модели - "Герань-3". Кроме того, Россия переориентировала часть комплектующих на более новые образцы.

Несмотря на это, дальнейшее масштабирование остается под вопросом из-за зависимости от турбореактивных двигателей. Как известно, их противнику в основном передает Китай. Инсайдеры также рассказали, что Россия уже пытается наладить их собственное производство.

Важно понимать, что враг имеет значительные запасы и обычных ударных дронов с поршневыми двигателями.

Так, источник РБК-Украина сообщил, что по состоянию на прошлую неделю их количество могло достигать около 10 тысяч единиц.

Во время воздушных ударов враг "миксует" реактивные и обычные бензиновые "шахеды". Захватчики запускают их небольшими группами и волнами - по два-три, иногда четыре-пять аппаратов, среди которых могут быть дроны обоих типов.

"Такие группы идут одна за другой, растягивая атаку на много часов. Одна из целей этой тактики - поддерживать длительную воздушную угрозу, истощать украинскую ПВО и заставлять ее постоянно реагировать на новые цели", - сказано в материале.