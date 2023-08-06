Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі: у ГУР назвали причину

Війська РФ могли імітувати пуски ракет із території Білорусі, щоб втягнути цю країну у війну проти України.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Про ракети з території Білорусі – ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили та засоби для різноманітних провокацій, щоб втягнути її у війну проти України", - заявив Юсов.
За його словами, фізично пусків ракет могло і не бути, але все могло бути влаштоване так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється.
Ракетний удар по Україні 5 серпня
Увечері 5 серпня росіяни масово запустили ракети територією України. Спочатку була інформація про "Калібра" з півдня, які рухалися у бік Києва, а потім повернули у напрямку Хмельницького. А потім у Повітряних силах повідомили про пуски "Кинджалів" з Тамбова та "швидкісну ракету" з півночі. Тоді ж стало відомо і про ракету з Білорусі.
Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях. У Запоріжжі окупанти обстріляли околиці, а про ситуацію в інших двох областях поки що інформації немає.
Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому росіяни вперше за багато місяців використовували Білорусь для ударів по Україні.
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