Росія могла готувати саботаж на американській базі з ядерними бомбами в Італії, - Sky News

В Італії почалося розслідування потенційного російського саботажу на військовій базі Авіано, де розміщені американські війська з ядерною зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Видання пише, що уряд Італії був попереджений про можливу загрозу військовій базі Авіано, яка використовується єдиним військовим підрозділом ВПС США на південь від Альп.
Авіано також є однією з п'яти баз у Європі, де зберігається ядерна бомба.
За даними журналістів, підозрювану жінку зупинили після того, як їй доручили сфотографувати авіабазу. Крім того, навколо військового комплексу зафіксували серію підпалів у лісі.
Розслідування триває, а прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні вже проінформували про подію.
База ВПС США Авіано - одна з ключових американських військових баз у Європі, розташована на півночі Італії неподалік від міста Порденоне, на південь від Альп.
Вона використовується Військово-повітряними силами США та НАТО і служить важливим вузлом для операцій у Європі, Середземномор’ї та на Близькому Сході.
На базі дислокується єдиний американський підрозділ ВПС, який забезпечує підтримку для винищувачів F-16 та інших літаків, включно з логістикою та підготовкою персоналу.
Авіано є однією з п’яти баз у Європі, де зберігаються американські ядерні боєприпаси, що робить її стратегічно важливою для НАТО.
База була створена після Другої світової війни і стала важливим плацдармом для американських ВПС у Європі, слугуючи пунктом для навчань та навчально-бойових операцій з участю країн НАТО.
Через стратегічне значення Авіано має сучасну інфраструктуру для обслуговування авіації, складів боєприпасів і житлових приміщень для персоналу, а також високий рівень охорони та контролю.
Нещодавно Італія викликала російського посла до МЗС через включення президента та міністрів європейської країни до списку "прикладів русофобії".