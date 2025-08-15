Що відомо про військову базу Авіано

База ВПС США Авіано - одна з ключових американських військових баз у Європі, розташована на півночі Італії неподалік від міста Порденоне, на південь від Альп.

Вона використовується Військово-повітряними силами США та НАТО і служить важливим вузлом для операцій у Європі, Середземномор’ї та на Близькому Сході.

На базі дислокується єдиний американський підрозділ ВПС, який забезпечує підтримку для винищувачів F-16 та інших літаків, включно з логістикою та підготовкою персоналу.

Авіано є однією з п’яти баз у Європі, де зберігаються американські ядерні боєприпаси, що робить її стратегічно важливою для НАТО.

База була створена після Другої світової війни і стала важливим плацдармом для американських ВПС у Європі, слугуючи пунктом для навчань та навчально-бойових операцій з участю країн НАТО.

Через стратегічне значення Авіано має сучасну інфраструктуру для обслуговування авіації, складів боєприпасів і житлових приміщень для персоналу, а також високий рівень охорони та контролю.

Нещодавно Італія викликала російського посла до МЗС через включення президента та міністрів європейської країни до списку "прикладів русофобії".