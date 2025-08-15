Россия могла готовить саботаж на американской базе с ядерными бомбами в Италии, - Sky News

Издание пишет, что правительство Италии было предупреждено о возможной угрозе военной базе Авиано, которая используется единственным военным подразделением ВВС США к югу от Альп.

Авиано также является одной из пяти баз в Европе, где хранится ядерная бомба.

По данным журналистов, подозреваемую женщину остановили после того, как ей поручили сфотографировать авиабазу. Кроме того, вокруг военного комплекса зафиксировали серию поджогов в лесу.

Расследование продолжается, а премьер-министра Италии Джорджу Мелони уже проинформировали о происшествии.