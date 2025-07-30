МЗС Італії викликало посла РФ через "приклади русофобії": подробиці

Італія викликала російського посла до МЗС через включення президента та міністрів європейської країни до списку "прикладів русофобії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними видання, Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла в Римі Олексія Парамонова після того, як коментарі президента країни, міністра закордонних справ та міністра оборони були перераховані на веб-сайті російського уряду як "приклади русофобії".

Список, опублікований минулого тижня, містить цитати політиків з Болгарії, Бельгії, Канади, Хорватії, Чехії, Кіпру, ЄС, Франції, Німеччини, Греції, НАТО, Нідерландів, Люксембургу, Польщі та США.

Від Італії до списку потрапили президент країни Серджіо Маттарелла, міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр оборони Гвідо Крозетто.

Так, у своїй промові в Марселі Маттарелла порівняв настрої, що стояли за російським вторгненням в Україну, зі зростанням нацистської Німеччини.

У МЗС Італії також зазначили, що Таяні "вважає включення глави держави до цього списку провокацією проти Республіки та італійського народу".