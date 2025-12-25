Росія могла допомогти КНДР побудувати свою першу атомну субмарину, - NYT
Росія, імовірно, допомогла КНДР побудувати свій перший атомний підводний човен. Зокрема, Москва могла надати Пхеньяну допомогу в обмін на військових та озброєння для ведення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Експерт з армії КНДР Корейського інституту національного об’єднання Хон Мін припустив, що Північна Корея отримала від країни-агресорки технологічну допомогу.
За його словами, Москва могла надати цю допомогу в обмін на відправку північнокорейських військових та надання РФ озброєння для продовження війни в Україні.
Крім того, Хон Мін прокоментував кадри першого атомного підводного човна КНДР.
"Завершений і зварений корпус означає, що вони вже встановили всередині ядерний реактор", - зазначив він.
Коментар експерта з'явився після того, як сьогодні, 25 грудня, північнокорейські ЗМІ оприлюднили фото з атомною субмариною, яку оглянув глава КНДР Кім Чен Ин.
Нагадаємо, державне інформагентство КНДР повідомило, що Північна Корея будує свій перший атомний підводний човен. Він оснащений стратегічними керованими ракетами.
Північнокорейське ЗМІ пише, що субмарина водотоннажністю 8,7 тисячі тонн має нові "секретні підводні озброєння".
Зазначимо, у вересні Кім Чен Ин заявив, що КНДР представить нову політику, спрямовану на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил. Він наголосив, що новий курс має стати "ключовим фактором зміцнення обороноздатності країни й забезпечення нацбезпеки".
Крім того, під керівництвом глави КНДР відбулися випробування безпілотної зброї. Він ознайомився з характеристиками та застосуванням у бойових умовах різних безпілотників, після чого розпорядився посилити можливості дронів за допомогою ШІ.