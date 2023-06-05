Росія за місяць запустила по Україні 300 "Шахедів". Британська розвідка назвала причину атак

Як зазначається у зведенні, Росія, ймовірно, запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну використати цінні передові ракети ППО.

За даними британської розвідки, Росія навряд чи досягла помітного успіху: Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА, що наближаються, в основному використовуючи свої старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди.

"Росія також, ймовірно, намагалася виявити і завдати удару по українським силам далеко за лінією фронту. Однак Росія, як і раніше, дуже неефективна у враженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення", - зазначають у Міноборони Британії.

Масовані атаки у травні

Нагадаємо, Росія у травні активізувала атаки ракетами та дронами по Україні після деякої паузи. Особливо у Москві хотіли вдарити по Києву, де лише за минулий місяць нарахували близько 17 обстрілів.

У травні Повітряні сили ЗСУ вперше підтвердили збиття російських "Кинджалів" за допомогою ЗРК Patriot.

Тим часом, за даними джерел РБК-Україна, власних запасів та темпів російського виробництва ракет точно недостатньо, щоб підтримувати травневу інтенсивність обстрілів довго. Проте їх достатньо, щоби продовжувати такі атаки ще деякий час.