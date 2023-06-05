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Росія за місяць запустила по Україні 300 "Шахедів". Британська розвідка назвала причину атак

Фото: Росія за місяць запустила по Україні 300 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських безпілотних літальних апаратів під час атак проти України. Це найінтенсивніше застосування цієї системи озброєнь на сьогоднішній день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія, ймовірно, запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну використати цінні передові ракети ППО.

За даними британської розвідки, Росія навряд чи досягла помітного успіху: Україна нейтралізувала не менше 90% БПЛА, що наближаються, в основному використовуючи свої старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди.

"Росія також, ймовірно, намагалася виявити і завдати удару по українським силам далеко за лінією фронту. Однак Росія, як і раніше, дуже неефективна у враженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення", - зазначають у Міноборони Британії.

Масовані атаки у травні

Нагадаємо, Росія у травні активізувала атаки ракетами та дронами по Україні після деякої паузи. Особливо у Москві хотіли вдарити по Києву, де лише за минулий місяць нарахували близько 17 обстрілів.

У травні Повітряні сили ЗСУ вперше підтвердили збиття російських "Кинджалів" за допомогою ЗРК Patriot.

Тим часом, за даними джерел РБК-Україна, власних запасів та темпів російського виробництва ракет точно недостатньо, щоб підтримувати травневу інтенсивність обстрілів довго. Проте їх достатньо, щоби продовжувати такі атаки ще деякий час.

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