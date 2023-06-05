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Россия за месяц запустила по Украине 300 "Шахедов". Британская разведка назвала причину атак

Фото: Россия за месяц запустила по Украине 300 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В течение мая 2023 года Россия запустила более 300 иранских беспилотных летательных аппаратов в ходе атак против Украины. Это самое интенсивное применение этой системы вооружений на сегодняшний день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия, вероятно, запускает так много БПЛА, пытаясь заставить Украину использовать ценные передовые ракеты ПВО.

По данным британской разведки, Россия вряд ли добилась заметного успеха: Украина нейтрализовала не менее 90% приближающихся БПЛА, в основном используя свои старые и более дешевые средства ПВО и электронные помехи.

"Россия также, вероятно, пыталась обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта. Однако Россия по-прежнему очень неэффективна в поражении таких динамичных целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения", - отмечают в Минобороны Британии.

Массированные атаки в мае

Напомним, Россия в мае активизировала атаки ракетами и дронами по Украине после некоторой паузы. Особенно в Москве хотели ударить по Киеву, где только за прошлый месяц насчитали около 17 обстрелов.

В мае Воздушные силы ВСУ впервые подтвердили сбитие российских "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot.

Между тем, по данным источников РБК-Украина, собственных запасов и темпов российского производства ракет точно недостаточно, чтобы поддерживать майскую интенсивность обстрелов долго. Однако их достаточно, чтобы продолжать такие атаки еще некоторое время.

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