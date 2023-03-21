Росія майже вдвічі збільшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

"Станом на 16.00 в Чорному морі корабельне угруповання збільшено майже вдвічі і тепер складається з 12 кораблів", - написав він.

Росіяни також наростили кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні перебуває два надводних носії, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів".

Назаров зауважив, що загроза ракетних ударів лишається високою.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що Чорноморський флот Росії практично опинився у "пастці". В окупантів немає можливості вивести його з Чорного моря - лише розосередити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.