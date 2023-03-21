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Росія майже вдвічі збільшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки "Калібрів" напоготові

Ілюстративне фото: Росія майже вдвічі збільшила кількість кораблів у Чорному морі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові майже вдвічі збільшили корабельне угруповання у Чорному морі. Окупанти вивели 12 кораблів, з них два ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" полковника Владислава Назарова.

"Станом на 16.00 в Чорному морі корабельне угруповання збільшено майже вдвічі і тепер складається з 12 кораблів", - написав він.

Росіяни також наростили кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні перебуває два надводних носії, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів".

Назаров зауважив, що загроза ракетних ударів лишається високою.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що Чорноморський флот Росії практично опинився у "пастці". В окупантів немає можливості вивести його з Чорного моря - лише розосередити.

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