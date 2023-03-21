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Россия почти вдвое увеличила количество кораблей в Черном море: сколько "Калибров" наготове

Иллюстративное фото: Россия почти вдвое увеличила количество кораблей в Черном море (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные почти вдвое увеличили корабельную группировку в Черном море. Оккупанты вывели 12 кораблей, из них два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" полковника Владислава Назарова.

"По состоянию на 16:00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое и теперь состоит из 12 кораблей", - написал он.

Россияне также увеличили количество ракетоносителей. На боевом дежурстве находятся два надводных носителя, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров".

Назаров заметил, что угроза ракетных ударов остается высокой.

Напомним, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что Черноморский флот России практически оказался в "ловушке". У оккупантов нет возможности вывести его из Черного моря - только рассредоточить.

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