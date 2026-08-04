Росія майже перестала кидати техніку в штурми: у Нацгвардії пояснили нову тактику

Російські війська дедалі рідше використовують бронетехніку під час наступів, натомість накопичують сили для локальних проривів на окремих напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Національної гвардії України Руслана Музичука в ефірі телемарафону.

За словами Музичука, під час літньої кампанії цього року російські війська фактично не застосовували великих механізованих штурмів.

"Цього року великих механізованих штурмів навіть під час літньої кампанії противник фактично не застосовував. Ми продовжуємо фіксувати більше піхотні штурми, і не лише рух малих груп піхоти - навіть одиничні переміщення російських окупантів, щоб дістатися якоїсь точки, накопичуватися", - зазначив він.

Речник Нацгвардії пояснив, що така тактика дає змогу російським військам накопичувати сили та техніку для спроб раптових проривів на окремих ділянках фронту.

Як приклад Музичук навів атаку поблизу Шахового. Там окупанти змогли зосередити певний наступальний потенціал, зокрема кілька одиниць бронетехніки, для спроби прориву.

Втім, українські військові виявили підготовку до атаки ще до її початку.

"Ця атака була помічена заздалегідь, більша частина цього наступального потенціалу, техніки була знищена фактично за чотири години активних боїв, у тому числі нашим дроновим компонентом", - наголосив речник Нацгвардії.