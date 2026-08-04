Россия почти перестала бросать технику в штурмы: в Нацгвардии объяснили новую тактику

Российские войска все реже используют бронетехнику во время наступлений, накапливая силы для локальных прорывов на отдельных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Национальной гвардии Украины Руслана Музычука в эфире телемарафона.

По словам Музычука, во время летней кампании этого года российские войска фактически не применяли большие механизированные штурмы.

"В этом году больших механизированных штурмов даже во время летней кампании противник фактически не применял. Мы продолжаем фиксировать более пехотные штурмы, и не только движение малых групп пехоты - даже единичные перемещения российских оккупантов, чтобы добраться до какой-то точки, накапливаться", - отметил он.

Представитель Нацгвардии пояснил, что такая тактика позволяет российским войскам накапливать силы и технику для попыток внезапных прорывов на отдельных участках фронта.

В качестве примера Музычук привел атаку вблизи Шахово. Там оккупанты смогли сосредоточить определенный наступательный потенциал, в том числе несколько единиц бронетехники, для попытки прорыва.

Впрочем, украинские военные обнаружили подготовку к атаке еще до начала.

"Эта атака была замечена заранее, большая часть этого наступательного потенциала, техники была уничтожена фактически за четыре часа активных боев, в том числе нашим дроновым компонентом", - подчеркнул представитель Нацгвардии.