ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия почти перестала бросать технику в штурмы: в Нацгвардии объяснили новую тактику

18:18 04.08.2026 Вт
2 мин
Враг накапливает силы незаметно, чтобы нанести внезапный удар
aimg Мария Науменко
Россия почти перестала бросать технику в штурмы: в Нацгвардии объяснили новую тактику Фото: российская военная техника (facebook.com/mod.mil.rus)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска все реже используют бронетехнику во время наступлений, накапливая силы для локальных прорывов на отдельных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Национальной гвардии Украины Руслана Музычука в эфире телемарафона.

По словам Музычука, во время летней кампании этого года российские войска фактически не применяли большие механизированные штурмы.

"В этом году больших механизированных штурмов даже во время летней кампании противник фактически не применял. Мы продолжаем фиксировать более пехотные штурмы, и не только движение малых групп пехоты - даже единичные перемещения российских оккупантов, чтобы добраться до какой-то точки, накапливаться", - отметил он.

Представитель Нацгвардии пояснил, что такая тактика позволяет российским войскам накапливать силы и технику для попыток внезапных прорывов на отдельных участках фронта.

В качестве примера Музычук привел атаку вблизи Шахово. Там оккупанты смогли сосредоточить определенный наступательный потенциал, в том числе несколько единиц бронетехники, для попытки прорыва.

Впрочем, украинские военные обнаружили подготовку к атаке еще до начала.

"Эта атака была замечена заранее, большая часть этого наступательного потенциала, техники была уничтожена фактически за четыре часа активных боев, в том числе нашим дроновым компонентом", - подчеркнул представитель Нацгвардии.

Напомним, ранее в бригаде НГУ "Рубеж" сообщали, что российские войска готовятся к активизации штурмов на Покровском направлении, в частности, в сторону Доброполья.

По данным военных, оккупанты активно проводят аэроразведку, разминируют маршруты и планируют использовать для атак мотоциклы и квадроциклы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Нацгвардия фронт Вооруженные силы Украины
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины