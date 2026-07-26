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Росіяни націлилися на Добропілля: у НГУ попередили про підготовку нових штурмів

13:28 26.07.2026 Нд
2 хв
Для прориву оборони ворог планує використовувати нову тактику
aimg Марія Науменко
Росіяни націлилися на Добропілля: у НГУ попередили про підготовку нових штурмів Фото: українські військові (Getty Images)
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Російські війська активізують підготовку до нових наступальних дій на Покровському напрямку. Головною метою окупантів залишається просування у напрямку Добропілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України у Facebook.

У бригаді повідомили, що у смузі її відповідальності противник продовжує готуватися до активізації штурмових дій.

За даними військових, росіяни активно ведуть аеророзвідку та намагаються розмінувати маршрути для просування штурмових груп. Для атак вони, ймовірно, використовуватимуть квадроцикли та мотоцикли, що мають забезпечити швидке просування до українських позицій.

Водночас у "Рубежі" наголосили, що попри постійні спроби штурмів російські війська не можуть досягти поставлених цілей. Українські захисники своєчасно виявляють противника та знищують його ще на підступах до своїх позицій.

У бригаді зазначили, що головною ціллю окупантів залишається просування у напрямку Добропілля. Саме там ворог зосереджує основні зусилля, однак реалізувати свої плани наразі не може.

Також цього тижня військовослужбовці "Рубежу" брали участь у відбитті масштабного механізованого штурму російських військ, який спільно з 1-м корпусом НГУ "Азов" та суміжними підрозділами вдалося зірвати.

Під час бою бійці бригади знищили бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, а також долучилися до ураження іншої ворожої техніки.

"Воїни бригади "Рубіж" продовжують контролювати обстановку, ефективно протидіючи спробам противника прорвати нашу оборону", - підсумували в "Рубежі",

Нагадаємо, попри активні бойові дії на сході, Росія не полишає спроб створити загрозу й на півночі України.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сили оборони готуються до різних сценаріїв розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку з урахуванням даних розвідки.

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