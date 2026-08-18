Росія масштабно ударила по одній з теплоелектростанцій ДТЕК
18 серпня російські атаки припинили роботу однієї з ТЕС ДТЕК. Теплоелектростанція зазнала масованого удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Telegram.
Росія знищила ще одну ТЕС
Унаслідок обстрілу станція припинила генерацію електроенергії. Її обладнання криитчно пошкоджене.
У ДТЕК нагадали, що з 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані росіянами понад 230 разів.
Під час удару 12 червня загинув співробітник підприємства - Олександр Косолапов.
Теплоелектростанції ДТЕК
Загалом у власності ДТЕК перебувають 8 ТЕС:
- Криворізька (Дніпропетровщина),
- Придніпровська (м. Дніпро),
- Ладижинська (Вінниччина),
- Добротвірська (Львівщина),
- Бурштинська (Франківщина),
- Курахівська,
- Луганська,
- Запорізька.
До слова, Луганська та Запорізька ТЕС перебувають під окупацією Росії з 2022 року.
Курахівську теплоелектростанцію окупанти знищили у 2024 році.
Раніше РБК-Україна писало, що росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру ДТЕК "Нафтогаз". Внаслідок удару на Полтавщині довелося зупинити роботу об'єкту газовидобутку.
Також повідомлялося, що у ніч проти 17 серпня російські дрони масовано атакували одну з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна отримала поранення.
Крім того, відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин наприкінці липня.