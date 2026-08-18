Росія масштабно ударила по одній з теплоелектростанцій ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Telegram.

Раніше РБК-Україна писало, що росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру ДТЕК "Нафтогаз". Внаслідок удару на Полтавщині довелося зупинити роботу об'єкту газовидобутку.

До слова, Луганська та Запорізька ТЕС перебувають під окупацією Росії з 2022 року.

У ДТЕК нагадали, що з 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані росіянами понад 230 разів.

Також повідомлялося, що у ніч проти 17 серпня російські дрони масовано атакували одну з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна отримала поранення.

Крім того, відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин наприкінці липня.