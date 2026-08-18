Россия масштабно ударила по одной из теплоэлектростанций ДТЭК

18 августа российские атаки прекратили работу одной из ТЭС ДТЭК. Теплоэлектростанция потерпела массированный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

Россия уничтожила еще одну ТЭС

В результате обстрела станция прекратила генерацию электроэнергии. Ее оборудование критически повреждено.

В ДТЭК напомнили, что с 2022 года ТЭС ДТЭК были атакованы россиянами более 230 раз.

Во время удара 12 июня погиб сотрудник предприятия - Александр Косолапов.

Теплоэлектростанции ДТЭК

Всего в собственности ДТЭК находятся 8 ТЭС:

Криворожская (Днепропетровщина),

Приднепровская (г. Днепр),

Ладыжинская (Винниччина),

Добротворская (Львовщина),

Бурштынская (Франковщина),

Кураховская,

Луганская,

Запорожская.

Кстати, Луганская и Запорожская ТЭС находятся под оккупацией России с 2022 года.

Кураховскую теплоэлектростанцию кафиры уничтожили в 2024 году.

Ранее РБК-Украина писало, что россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". В результате удара на Полтавщине пришлось остановить работу объекта газодобычи.