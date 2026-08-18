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Россия масштабно ударила по одной из теплоэлектростанций ДТЭК

21:33 18.08.2026 Вт
1 мин
ТЭС существенно повреждена обстрелами
aimg Елена Бджола
Россия масштабно ударила по одной из теплоэлектростанций ДТЭК Фото: Приднепровская ТЭС (wikipedia.org)
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18 августа российские атаки прекратили работу одной из ТЭС ДТЭК. Теплоэлектростанция потерпела массированный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

Россия уничтожила еще одну ТЭС

В результате обстрела станция прекратила генерацию электроэнергии. Ее оборудование критически повреждено.

В ДТЭК напомнили, что с 2022 года ТЭС ДТЭК были атакованы россиянами более 230 раз.

Во время удара 12 июня погиб сотрудник предприятия - Александр Косолапов.

Теплоэлектростанции ДТЭК

Всего в собственности ДТЭК находятся 8 ТЭС:

  • Криворожская (Днепропетровщина),
  • Приднепровская (г. Днепр),
  • Ладыжинская (Винниччина),
  • Добротворская (Львовщина),
  • Бурштынская (Франковщина),
  • Кураховская,
  • Луганская,
  • Запорожская.

Кстати, Луганская и Запорожская ТЭС находятся под оккупацией России с 2022 года.

Кураховскую теплоэлектростанцию кафиры уничтожили в 2024 году.

Ранее РБК-Украина писало, что россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". В результате удара на Полтавщине пришлось остановить работу объекта газодобычи.

Также сообщалось, что в ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали одну из шахт ДТЭК на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб человек, еще один получил ранения.

Кроме того, восстановление света ДТЭК после вражеских обстрелов позволило вернуть электричество в дома почти 440 тысяч украинских семей в конце июля.

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