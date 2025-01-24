Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе: де загроза ударів

Російські терористи атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і моніторингові групи.
Ударні безпілотники залітали в повітряний простір України впродовж дня.
Ввечері їх суттєво побільшало. Об'єкти залітають з північно-східного та південного напрямків.
Після 23:00 військові повідомили про рух БпЛА з Сумської в напрямку Полтавської області.
О 0:01 повідомлялося про входження нових груп дронів з Росії до Сумської області.
Згодом повідомлялося про наближення безпілотників до Лубнів і Миргорода.
О 0:06 військові повідомили про наближення БпЛА до міста Мена у Чернігівській області.
О 0:16 повідомлялося про рух декількох груп "Шахедів" із Полтавської області курсом на Золотоніський район Черкаської області.
О 0:22 дрони прямували через північ Черкаської області в напрямку Київської області. В області було оголошено повітряну тривогу, яку скасували о 0:46.
О 0:40 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА з південного напрямку. Цілі входять через Херсонську в напрямку Миколаївської області.
Станом на 01:16 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Російський агресор продовжує атакувати регіони і населені пункти України дронами-камікадзе типу "Шахед".
Так, у ніч на 23 січня російські терористи атакували Україну понад 92 уданими безпілотниками.
Зокрема, БпЛА знищили енергетичний об'єкт у Запоріжжі. Внаслідок атаки без електроенергії залишилися 20 тисяч абонентів.
Також ворожі безпілотники атакували дронами Харків та Харківську область.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.