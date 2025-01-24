Россия масштабно атакует Украину дронами-камикадзе: где угроза ударов

Ударные беспилотники залетали в воздушное пространство Украины в течение дня.

Вечером их существенно увеличилось. Объекты залетают с северо-восточного и южного направлений.

После 23:00 военные сообщили о движении БпЛА из Сумской в направлении Полтавской области.

В 0:01 сообщалось о вхождении новых групп дронов из России в Сумскую область.

Впоследствии сообщалось о приближении беспилотников к Лубнам и Миргороду.

В 0:06 военные сообщили о приближении БпЛА к городу Мена в Черниговской области.

В 0:16 сообщалось о движении нескольких групп "Шахедов" из Полтавской области курсом на Золотоношский район Черкасской области.

В 0:22 дроны направлялись через север Черкасской области в направлении Киевской области. В области была объявлена воздушная тревога, которую отменили в 0:46.

В 0:40 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БпЛА с южного направления. Цели входят через Херсонскую в направлении Николаевской области.

В 01:17 военные сообщили о движении БпЛА с юга Полтавской области курсом на Днепропетровскую область.

В 01:27 вражеские "Шахеды" были обнаружены в Николаевской области, двигаются в направлении Кировоградской области.

По состоянию на 01:54 несколько групп вражеских дронов движутся из Черниговской области курсом на Бровары/Киев.

В 02:03 объявлена воздушная тревога в Киеве. Мониторинговые группы сообщают о движении БпЛА через Бровары на Киев.

В 02:16 военные сообщили о движении дронов через Кировоградскую область в направлении Уманского района Черкасской области.

По состоянию на 02:03 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)