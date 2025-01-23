Росія вночі запустила майже сотню дронів й 4 ракети: як відпрацювала ППО
У ніч на 23 січня російські терористи запустили проти України майже сотню дронів й чотири балістичні ракети. Декілька дронів досі перебувають у повітряному просторі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу росіяни застосували:
- 92 ударних безпілотних літальних апарати (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори різних типів із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;
- чотири балістичні ракети "Іскандер-M"/KN-23 із Воронезької області по Запоріжжю.
До відбиття повітряного нападу залучались:
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Станом на 09:30 підтверджено:
- збиття 57 дронів у межах Полтавської, Сумської, Запорізької й низки інших областей;
- 27 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків;
- три дрони перебувають у повітрі.
"Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя, на жаль, є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківська область", - пишуть Повітряні сили.
Обстріли України
Від початку повномасштабної війни ворог регулярно обстрілює українську територію, що створює серйозну загрозу для цивільних. Цієї ночі терористи двічі атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула людина й ще 26 отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.