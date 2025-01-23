Росія вночі запустила майже сотню дронів й 4 ракети: як відпрацювала ППО

У ніч на 23 січня російські терористи запустили проти України майже сотню дронів й чотири балістичні ракети. Декілька дронів досі перебувають у повітряному просторі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу росіяни застосували:

92 ударних безпілотних літальних апарати (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори різних типів із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;

(БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори різних типів із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; чотири балістичні ракети "Іскандер-M"/KN-23 із Воронезької області по Запоріжжю.

До відбиття повітряного нападу залучались:

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено:

збиття 57 дронів у межах Полтавської, Сумської, Запорізької й низки інших областей;

у межах Полтавської, Сумської, Запорізької й низки інших областей; 27 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків;

без негативних наслідків; три дрони перебувають у повітрі.

"Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя, на жаль, є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківська область", - пишуть Повітряні сили.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно обстрілює українську територію, що створює серйозну загрозу для цивільних. Цієї ночі терористи двічі атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула людина й ще 26 отримали поранення.