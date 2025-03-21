Росія масовано атакувала Україну, запустивши понад 200 дронів. Скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.

Зокрема, в ніч на 21 березня окупанти запустили на Київ 47 дронів. ППО на підступах до столиці збила більше половини з них.

При цьому ППО працювала і в Київській області. Зокрема, є пошкодження одразу в кількох районах через збиті БПЛА. Житлові будинки пошкоджені в Броварському та Бориспільському районах. Також постраждали Обухівський і Фастівський райони.

Крім того, увечері 20 березня під удар дронів потрапила Одеса, у місті лунали вибухи і частково зникло світло. Три людини дістали поранення.

Додамо, що в Хмельницькій області ППО збила шість російських дронів. Через атаку БпЛА пошкоджено склад одного з підприємств регіону, через що сталася пожежа. Її вже ліквідували.

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