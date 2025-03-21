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Россия массированно атаковала Украину, запустив более 200 дронов. Сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 114 из 214 дронов во время атаки РФ 21 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 21 марта атаковали Украину 214 дронами. Беспилотники оккупанты запускали с пяти направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 21 марта противник атаковал 214 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Дроны оккупанты запускали с пяти направлений - Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым).

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 114 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны", - отметили военные.

Кроме того, 81 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян.

 

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

В частности, в ночь на 21 марта оккупанты запустили на Киев 47 дронов. ПВО на подступах к столице сбила более половины из них.

При этом ПВО работала и в Киевской области. В частности, есть повреждения сразу в нескольких районах из-за сбитых БПЛА. Жилые дома повреждены в Броварском и Бориспольском районах. Также пострадали Обуховский и Фастовский районы.

Кроме того, вечером 20 марта под удар дронов попала Одесса, в городе раздавались взрывы и частично исчез свет. Три человека получили ранения.

Добавим, что в Хмельницкой области ПВО сбила шесть российских дронов. Из-за атаки БпЛА поврежден склад одного из предприятий региона, из-за чего произошел пожар. Его уже ликвидировали.

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