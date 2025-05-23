Росія масовано атакувала Полтавську область, частина людей залишилась без світла

Кременчуцька громада

За словами Когута, через пряме влучання й падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Також під час атаки виникла пожежа, яку пізніше локалізували підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Вибухова хвиля пошкодила сім приватних домогосподарств.

Внаслідок атаки поранення отримала одна людина, але вона відмовилась від госпіталізації.

Ілюстративне фото: Росія масовано атакувала Полтавську область (t.me/poltavskaOVA)

Станом на зараз 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів перебувають без світла.

Полтавський район

Згідно з даними ОВА, уламки БпЛА пошкодили лінію електропередач внаслідок чого без світла перебуває більше 270 абонентів. Наразі фахівці працюють над відновлення енергопостачання.