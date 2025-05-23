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Россия массированно атаковала Полтавскую область, часть людей осталась без света

Иллюстративное фото: Россия массированно атаковала Полтавскую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 23 мая российские террористы совершили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на Полтавскую область. В регионе есть разрушения, часть людей осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимира Когута.

Кременчугская община

По словам Когута, из-за прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий. Также во время атаки возник пожар, который позже локализовали подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Взрывная волна повредила семь частных домохозяйств.

В результате атаки ранения получил один человек, но он отказался от госпитализации.

 

Иллюстративное фото: Россия массированно атаковала Полтавскую область (t.me/poltavskaOVA)

По состоянию на сейчас 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей находятся без света.

Полтавский район

Согласно данным ОВА, обломки БпЛА повредили линию электропередач в результате чего без света находится более 270 абонентов. Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно наносит удары по территории Украины. Для атак террористы применяют управляемые авиационные бомбы (УАБы), ракеты различных типов, дроны и артиллерию. Также под удары часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам беспилотниками враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 22 мая, россияне применили баллистическую ракету и 128 дронов.

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