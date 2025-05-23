Россия массированно атаковала Полтавскую область, часть людей осталась без света

Кременчугская община

По словам Когута, из-за прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий. Также во время атаки возник пожар, который позже локализовали подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Взрывная волна повредила семь частных домохозяйств.

В результате атаки ранения получил один человек, но он отказался от госпитализации.

Иллюстративное фото: Россия массированно атаковала Полтавскую область (t.me/poltavskaOVA)

По состоянию на сейчас 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей находятся без света.

Полтавский район

Согласно данным ОВА, обломки БпЛА повредили линию электропередач в результате чего без света находится более 270 абонентов. Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.