Російські окупанти 25 листопада завдали масованого удару по одній з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу об'єкт зазнав серйозних пошкоджень і зупинив генерацію електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії", - повідомили в компанії.
Зазначається, що обладнання суттєво пошкоджено.
У ДТЕК також підкреслили, що лише за листопад це вже третя масована атака на станції компанії.
Нагадаємо, 25 листопада у п'яти областях України зафіксували знеструмлення внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру. Найскладнішою залишається ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Також цієї ночі Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області. Внаслідок удару на місці виникла масштабна пожежа. Роботу об’єкта зупинено.
Окрім того, через російський обстріл Запорізька АЕС залишилася без зовнішнього живлення.