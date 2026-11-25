"Росія здійснила масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії", - повідомили в компанії.

Зазначається, що обладнання суттєво пошкоджено.

У ДТЕК також підкреслили, що лише за листопад це вже третя масована атака на станції компанії.