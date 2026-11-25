Напомним, 25 ноября в пяти областях Украины зафиксировали обесточивание в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру. Сложнее остается ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях.

Также в эту ночь Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области. В результате удара на месте возник масштабный пожар. Работа объекта остановлена.

Кроме того, из-за российских обстрелов Запорожская АЭС осталась без внешнего питания.