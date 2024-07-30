Росія масовано атакує Україну "Шахедами"

Повітряні Сили повідомляли про дрони на сході Дніпропетровської області, декілька груп дронів на півночі Сумської та Чернігівської областей, а також на півночі Херсонської області.

Про загрозу ударних БПЛА попереджали також і Полтавську область. Згодом над областю були зафіксовані "Шахеди".

Крім того, о 22:57 ПС повідомили про загрозу балістики з півночі.