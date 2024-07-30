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Росія масовано атакує Україну "Шахедами"

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ввечері 30 липня Росія атакувала територію України кількома групами ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряні Сили повідомляли про дрони на сході Дніпропетровської області, декілька груп дронів на півночі Сумської та Чернігівської областей, а також на півночі Херсонської області.

Про загрозу ударних БПЛА попереджали також і Полтавську область. Згодом над областю були зафіксовані "Шахеди". 

Крім того, о 22:57 ПС повідомили про загрозу балістики з півночі. 

В столиці та Білій Церкві було чутно звуки вибухів. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО в області.

Близько 23:00 вибухи чули у Полтавській громаді.

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Війна Росії проти України