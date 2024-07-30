У Києві та Білій Церкві було чутно вибухи: в низці областей тривога через загрозу балістики

Ввечері, 30 липня, у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу. В столиці та Білій Церкві було чутно звуки вибухів.

Станом на 22:56 повітряна тривога була оголошена у Києві. О 23:01 вибухи чули у столиці та в районі Білої Церкви (Київська область).

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики з півночі.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів", - підтвердили інформацію у КМВА о 23:05.

Пізніше о 23:11 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Київській області працює ППО. Він закликав людей не покидати укриттів.

Також в цей час у ПС повідомили про швидкісну ціль у Полтавській області. Telegram Суспільне Полтава писав, що у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів.

Оновлено о 23:36

У КМВА повідомили, що інформація про вибухи у місті Києві чи про роботу сил і засобів протиповітряної оборони на території столиці не відповідають дійсності.

"Довіряйте виключно надійним і компетентним джерелам інформації", - написали у відомстві.

Також у КМВА додали, що наразі повітряна тривога пов'язана із загрозою балістичного озброєння. Людей закликали перебувати в укриттях до відбою.

Оновлено о 23:41

Моніторинговий канал Карта повітряних тривог повідомив про зліт до 6-бортів Ту-95МС. Проте у Повітряних силах ЗСУ про це нічого поки не казали. Чи є загроза масштабного ракетного обстрілу України, поки невідомо.