У Полтавському районі чули звуки вибухів

Під час ворожої атаки ударними дронами і попередження про загрозу балістики з півночі у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Перед тим, о 22:31, Повітряні Сили повідомили, що "Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі.

"У Полтавській громаді чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі видання о 23:07.

Ввечері, 30 липня, у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики і масовану атаку ударними БПЛА. В столиці та Білій Церкві було чутно вибух. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

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