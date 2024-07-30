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У Полтавському районі чули звуки вибухів

Вівторок 30 липня 2024 23:20
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У Полтавському районі чули звуки вибухів Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Під час ворожої атаки ударними дронами і попередження про загрозу балістики з півночі у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Полтавській громаді чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі видання о 23:07.

Перед тим, о 22:31, Повітряні Сили повідомили, що "Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі.

Ввечері, 30 липня, у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики і масовану атаку ударними БПЛА. В столиці та Білій Церкві було чутно вибух. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

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