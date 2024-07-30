У Полтавському районі чули звуки вибухів
Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Під час ворожої атаки ударними дронами і попередження про загрозу балістики з півночі у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"У Полтавській громаді чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі видання о 23:07.
Перед тим, о 22:31, Повітряні Сили повідомили, що "Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі.
Ввечері, 30 липня, у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики і масовану атаку ударними БПЛА. В столиці та Білій Церкві було чутно вибух. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.
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