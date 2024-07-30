Россия массированно атакует Украину "Шахедами"

Воздушные Силы сообщали о дронах на востоке Днепропетровской области, нескольких группах дронов на севере Сумской и Черниговской областей, а также на севере Херсонской области.

Об угрозе ударных БПЛА предупреждали и Полтавскую область. Впоследствии над областью были зафиксированы "Шахеды".

Кроме того, в 22:57 ВС сообщили об угрозе баллистики с севера.