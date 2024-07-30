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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия массированно атакует Украину "Шахедами"

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вечером 30 июля Россия атаковала территорию Украины несколькими группами ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Воздушные Силы сообщали о дронах на востоке Днепропетровской области, нескольких группах дронов на севере Сумской и Черниговской областей, а также на севере Херсонской области.

Об угрозе ударных БПЛА предупреждали и Полтавскую область. Впоследствии над областью были зафиксированы "Шахеды".

Кроме того, в 22:57 ВС сообщили об угрозе баллистики с севера.

В столице и Белой Церкви были слышны звуки взрывов . Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в области.

Около 23:00 взрывы слышали в Полтавской общине.

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