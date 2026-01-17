Росія масовано атакує Україну дронами: де загроза ударів

За даними військових, російські дрони фіксувалися протягом всього вечора, 16 січня. Однак з настанням нової доби частота оновлень щодо фіксації стала більшою.

Так, за останні півтори години безпілотники росіян були зафіксовані у Сумській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій і навіть Київській областях.

Зокрема, станом на 01:20 військові поінформували про дрони:

на півночі Київської області, курсом на Бровари та в районі Чорнобиля у напрямку Житомирської області;

на заході Чернігівської області, курсом на Київське водосховище.

Ще через деякий знову буде фіксація дронів у Дніпропетровській та Харківській областях, а також щонайменше один дрон летить на Київ. У Повітряних силах ЗСУ закликали людей бути в укриттях, якщо буде оголошено тривогу.

Оновлено о 01:33

В столиці на тлі фіксації дронів все ж оголосили тривогу.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - поінформували у КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.