Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов

По данным военных, российские дроны фиксировались в течение всего вечера, 16 января. Однако с наступлением новых суток частота обновлений по фиксации стала больше.

Так, за последние полтора часа беспилотники россиян были зафиксированы в Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и даже Киевской областях.

В частности, по состоянию на 01:20 военные проинформировали о дронах:

на севере Киевской области, курсом на Бровары и в районе Чернобыля в направлении Житомирской области;

на западе Черниговской области, курсом на Киевское водохранилище.

Еще через некоторое время снова будет фиксация дронов в Днепропетровской и Харьковской областях, а также по меньшей мере один дрон летит на Киев. В Воздушных силах ВСУ призвали людей быть в укрытиях, если будет объявлена тревога.

Обновлено в 01:33

В столице на фоне фиксации дронов все же объявили тревогу.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - сообщили в КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:28 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.