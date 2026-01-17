Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов

Россияне в ночь на 17 января в очередной раз массированно атакуют Украину дронами. В ряде регионов очень часто фиксируются беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, российские дроны фиксировались в течение всего вечера, 16 января. Однако с наступлением новых суток частота обновлений по фиксации стала больше.
Так, за последние полтора часа беспилотники россиян были зафиксированы в Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и даже Киевской областях.
В частности, по состоянию на 01:20 военные проинформировали о дронах:
Еще через некоторое время снова будет фиксация дронов в Днепропетровской и Харьковской областях, а также по меньшей мере один дрон летит на Киев. В Воздушных силах ВСУ призвали людей быть в укрытиях, если будет объявлена тревога.
Обновлено в 01:33
В столице на фоне фиксации дронов все же объявили тревогу.
"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - сообщили в КГВА.
По состоянию на 01:28 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, в пятницу вечером президент Владимир Зеленский предупредил, что по данным украинской разведки, Россия готовится к нанесению новых массированных ударов по Украине.
"Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами о ракетах для ПВО, системах, которые так необходимы нам", - сказал президент.
Также отметим, что вечером того же дня в Украине дважды за час объявляли масштабную тревогу из-за взлета российских МиГ-31К.