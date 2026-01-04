Росія масовано атакує Україну дронами: де загроза ударів

За даними військових, атака почалася приблизно о 20:25. Вже тоді у Чернігівській області було зафіксовано группу дронів, а також безпілотники фіксували у Харківській області.

Згодом групи дронів були також у Сумській, Полтавській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. За останніми даними, о 23:23, Повітряні сили писали про наступну фіксацію:

група дронів на Харківщині курсом на Полтавщину;

група дронів на Полтавщині в напрямку Черкащини;

група дронів на Кіровоградщині в західному напрямку.

Зазначимо, що ввечері моніторингові канали писали, що в цю ніч може бути комбінована атака РФ по Україні.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.