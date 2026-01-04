Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов

По данным военных, атака началась примерно в 20:25. Уже тогда в Черниговской области была зафиксирована группа дронов, а также беспилотники фиксировали в Харьковской области.

Впоследствии группы дронов были также в Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях. По последним данным, в 23:23, Воздушные силы писали о следующей фиксации:

группа дронов на Харьковщине курсом на Полтавщину;

группа дронов на Полтавщине в направлении Черкасской области;

группа дронов на Кировоградщине в западном направлении.

Отметим, что вечером мониторинговые каналы писали, что в эту ночь может быть комбинированная атака РФ по Украине.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:46 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.