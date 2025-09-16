Росія масовано атакує Суми дронами: зафіксовано 6 влучань

Обстріл Сум та області

Нагадаємо, що місто Суми та область майже щодня перебуває під атаками російських окупантів.

Для обстрілів ворог регулярно застосовує безпілотники, різні типи ракет та авіабомб, завдаючи ударів по житлових районах та критичній інфраструктурі.

Сьогодні вночі загарбники атакували дронами місто Суми. Внаслідок обстрілу сталася пожежа та частково зникло світло.

Вчора пʼятеро цивільних постраждали на Сумщині внаслідок ворожих атак.

Ввечері 14 вересня близько 23:00 Росія вдарила ракетами по агропідприємству у Сумській області. Тоді було пошкоджено близько 30 одиниць техніки та поранено 12 працівників, які збирали врожай.

11 вересня під ударом ворожих атак опинилася цивільна інфраструктура, в результаті чого сталася пожежа та руйнування.