UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія масовано атакує ракетами: що відомо про комбіновану атаку по Україні

Ілюстративне фото: Росія масовано атакує ракетами 23 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Зранку вівторка, 23 грудня, Російська Федерація завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував ракети та ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Чим били росіяни

Дрони

У низці регіонів країни повітряну тривогу було оголошено ще з вечора понеділка - окупанти запустили декілька груп ударних безпілотників. Однак вже ближче до ночі Повітряні сили попередили, що ворожі дрони рухаються у південному та західному напрямках. 

Через це сигнал тривоги було оголошено майже в усіх областях.

Ракети

Вже ближче до 6:00 стало відомо, що у повітряному просторі країни фіксуються перші ворожі ракети. За даними повітряників, вони рухаються з Сумської та Чернігівської області у напрямок центральних, а потім західних областей.

Де лунали вибухи

Станом на 07:20 відомо, що вибухи лунали у Києві та Одесі. Також місцева влада повідомляла, що під атакою "Шахедів" перебуває Прикарпаття. Окрім цього ударні дрони фіксувались у Львівській області.

Окрім цього вночі масованого удару дронів зазнало прикордоння у Сумській області. Наразі там зафіксовано влучання у декількох районах, а також перебої з енергопостачанням.

Перші наслідки

Станом на 07:20 вже відомо, що низка областей почала запроваджувати аварійні відключення світла. Мова про Черкаську та Чернігівську області, а також Київ. Ймовірно, це може бути пов'язано з тим, що росіяни традиційно б'ють по енергетичній системі України.

Як ми писали раніше, про проблеми з електропостачанням відомом і у Сумській області. За даними ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру у Конотопському та Шосткинському районах. Попередньо, люди не постраждали.

 

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні, попри заяви про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронівРакетна атака