Россия массированно атакует ракетами: что известно о комбинированной атаке по Украине

Утром вторника, 23 декабря, Российская Федерация нанесла очередной массированный комбинированный удар по Украине. Враг применил ракеты и ударные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
В ряде регионов страны воздушная тревога была объявлена еще с вечера понедельника - оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников. Однако уже ближе к ночи Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны движутся в южном и западном направлениях.
Поэтому сигнал тревоги был объявлен почти во всех областях.
Уже ближе к 6:00 стало известно, что в воздушном пространстве страны фиксируются первые вражеские ракеты. По данным воздушников, они движутся из Сумской и Черниговской области в направлении центральных, а затем западных областей.
По состоянию на 07:20 известно, что взрывы раздавались в Киеве и Одессе. Также местные власти сообщали, что под атакой "Шахедов" находится Прикарпатье. Кроме этого ударные дроны фиксировались во Львовской области.
Кроме этого ночью массированному удару дронов подверглось пограничье в Сумской области. Сейчас там зафиксировано попадание в нескольких районах, а также перебои с энергоснабжением.
Также по состоянию на 07:55 известно, что силы ПВО работали в Хмельницкой области - уже есть подтвержденные уничтожения вражеских летательных объектов. Предварительно без пострадавших или травмированных. Враг пытается атаковать инфраструктуру региона.
В 08:20 стало известно, что в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом, в котором взрывной волной выбило окна. Кроме того, уничтожена деревянная хозяйственная постройка, повреждены 3 автомобиля.
Люди не ранены. Сейчас там работают представители Сил безопасности и обороны, в также других служб.
По состоянию на 07:20 уже известно, что ряд областей начал вводить аварийные отключения света. Речь о Черкасской и Черниговской областях, а также Киеве. Вероятно, это может быть связано с тем, что россияне традиционно бьют по энергетической системе Украины.
Как мы писали ранее, о проблемах с электроснабжением известно и в Сумской области. По данным ОВА, российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Конотопском и Шосткинском районах. Предварительно, люди не пострадали.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".