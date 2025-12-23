Россия массированно атакует ракетами: что известно о комбинированной атаке по Украине

Чем били россияне

Дроны

В ряде регионов страны воздушная тревога была объявлена еще с вечера понедельника - оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников. Однако уже ближе к ночи Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны движутся в южном и западном направлениях.

Поэтому сигнал тревоги был объявлен почти во всех областях.

Ракеты

Уже ближе к 6:00 стало известно, что в воздушном пространстве страны фиксируются первые вражеские ракеты. По данным воздушников, они движутся из Сумской и Черниговской области в направлении центральных, а затем западных областей.



Где раздавались взрывы

По состоянию на 07:20 известно, что взрывы раздавались в Киеве и Одессе. Также местные власти сообщали, что под атакой "Шахедов" находится Прикарпатье. Кроме этого ударные дроны фиксировались во Львовской области.

Кроме этого ночью массированному удару дронов подверглось пограничье в Сумской области. Сейчас там зафиксировано попадание в нескольких районах, а также перебои с энергоснабжением.

Также по состоянию на 07:55 известно, что силы ПВО работали в Хмельницкой области - уже есть подтвержденные уничтожения вражеских летательных объектов. Предварительно без пострадавших или травмированных. Враг пытается атаковать инфраструктуру региона.

В 08:20 стало известно, что в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом, в котором взрывной волной выбило окна. Кроме того, уничтожена деревянная хозяйственная постройка, повреждены 3 автомобиля.

Люди не ранены. Сейчас там работают представители Сил безопасности и обороны, в также других служб.

Первые последствия

По состоянию на 07:20 уже известно, что ряд областей начал вводить аварийные отключения света. Речь о Черкасской и Черниговской областях, а также Киеве. Вероятно, это может быть связано с тем, что россияне традиционно бьют по энергетической системе Украины.



Как мы писали ранее, о проблемах с электроснабжением известно и в Сумской области. По данным ОВА, российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Конотопском и Шосткинском районах. Предварительно, люди не пострадали.