У Міноборони Росії цинічно заявили про підготовку ударів по енергетиці України

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Росія заявила про підготовку масованих ударів по енергетичних об'єктах України, назвавши їх відповіддю на атаки по паливно-енергетичному комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.

У російському відомстві стверджують, що Збройні сили РФ нібито вже отримали відповідні вказівки та розпочали підготовку до атак. Причиною таких дій у Міноборони РФ назвали нібито українські удари по цивільній інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу Росії. "Відповідно до отриманих вказівок Збройні Сили Російської Федерації розпочали підготовку до нанесення масованих ударів по об'єктах енергетики України", - заявили у російському відомстві. Водночас російське Міноборони традиційно поклало відповідальність за подальшу ескалацію на Україну, заявивши, що удари нібито мають стати відповіддю на атаки по території РФ.