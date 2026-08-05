Росія має заплатити за злочини: Макрон жорстко відреагував на нові удари по Києву

Росія має відповісти за свої злочини, а Європейський Союз посилюватиме санкційний тиск на РФ та військову допомогу Україні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у соціальній мережі X .

Нова хвиля терору цивільних

Макрон наголосив, що Росія знову обрала ціллю своїх нападів цивільне населення у Києві та Київській області. На його думку, така стратегія є неприйнятною.

"Ця політика терору, що здійснюється за допомогою ракет та безпілотників, є неприйнятною. Кожна нова атака підтверджує очевидну істину: Росія має заплатити ціну за свою агресію та відповісти за свої злочини", - підкреслив французький лідер.

Посилення допомоги та санкцій

Президент Франції запевнив, що західні партнери не плануватимуть зменшувати рівень підтримки української держави.

"Разом з Україною ми не піддамося ні втомі, ні залякуванню. Європейський Союз та його партнери продовжуватимуть посилювати тиск на Росію, зокрема через нові санкції, одночасно посилюючи військову підтримку України, щоб вона могла захищати себе та своє населення", - наголосив Макрон.