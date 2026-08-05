Россия должна заплатить за преступления: Макрон жестко отреагировал на новые удары по Киеву

Россия должна ответить за свои преступления, а Европейский Союз усилит санкционное давление на РФ и военную помощь Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в социальной сети X.

Новая волна террора гражданских

Макрон подчеркнул, что Россия снова избрала целью своих нападений гражданское население в Киеве и Киевской области. По его мнению, такая стратегия неприемлема.

"Эта политика террора, осуществляемая с помощью ракет и беспилотников, неприемлема. Каждая новая атака подтверждает очевидную истину: Россия должна заплатить цену за свою агрессию и ответить за свои преступления", - подчеркнул французский лидер.

Усиление помощи и санкций

Президент Франции заверил, что западные партнеры не планируют снижать уровень поддержки украинского государства.

"Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию. Европейский Союз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию, в частности из-за новых санкций, одновременно усиливая военную поддержку Украины, чтобы она могла защищать себя и свое население", - подчеркнул Макрон.