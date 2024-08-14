Росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила Україні, - прем'єр Естонії

Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо і глава уряду Естонії Крістен Міхал провели спільну прес-конференцію. Під час неї Міхал висловив тверду підтримку Україні в її протистоянні з Росією.

Міхал наголосив, що Європейський Союз має збільшити витрати на оборону, щоб ефективно протистояти загрозам з боку Росії.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, зі свого боку, заявив, що Україна має повне право на захист своєї території, включно з проведенням операцій за її межами, наприклад, у Курській області.

Міхал повністю погодився з цією позицією, зазначивши, що Росія являє собою постійну загрозу.

"(Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін поважає тільки силу", - додав Орпо, наголошуючи на важливості єдності та рішучості в діях європейських країн.

Міхал також наголосив на необхідності того, щоб Росія понесла відповідальність за шкоду, завдану Україні.