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Росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила Україні, - прем'єр Естонії

Середа 14 серпня 2024 14:36
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Росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила Україні, - прем'єр Естонії Фото: прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія має заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо і глава уряду Естонії Крістен Міхал провели спільну прес-конференцію. Під час неї Міхал висловив тверду підтримку Україні в її протистоянні з Росією.

Міхал наголосив, що Європейський Союз має збільшити витрати на оборону, щоб ефективно протистояти загрозам з боку Росії.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, зі свого боку, заявив, що Україна має повне право на захист своєї території, включно з проведенням операцій за її межами, наприклад, у Курській області.

Міхал повністю погодився з цією позицією, зазначивши, що Росія являє собою постійну загрозу.

"(Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін поважає тільки силу", - додав Орпо, наголошуючи на важливості єдності та рішучості в діях європейських країн.

Міхал також наголосив на необхідності того, щоб Росія понесла відповідальність за шкоду, завдану Україні.

Естонія підтримує Україну під час війни

Естонія продовжує надавати всебічну підтримку Україні в протистоянні з російською агресією. Таллінн не тільки надає гуманітарну, військову та фінансову допомогу, а й продовжує приймати українських біженців, а також активно підтримує Україну на міжнародній арені.

У червні Україна підписала з Естонією угоду щодо гарантій безпеки.

Крім того, посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила про готовність Таллінна розглянути можливість відправлення своїх військових до України.

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