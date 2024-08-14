Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила Украине, - премьер Эстонии
Россия должна заплатить за ущерб, который она причинила Украине.
Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава правительства Эстонии Кристен Михал провели совместную пресс-конференцию. В ходе нее Михал выразил твердую поддержку Украине в ее противостоянии с Россией.
Михал подчеркнул, что Европейский Союз должен увеличить расходы на оборону, чтобы эффективно противостоять угрозам со стороны России.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, в свою очередь, заявил, что Украина имеет полное право на защиту своей территории, включая проведение операций за её пределами, например, в Курской области.
Михал полностью согласился с этой позицией, отметив, что Россия представляет собой постоянную угрозу.
"(Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин уважает только силу", - добавил Орпо, подчеркивая важность единства и решительности в действиях европейских стран.
Михал также подчеркнул необходимость того, чтобы Россия понесла ответственность за ущерб, нанесенный Украине.
Эстония поддерживает Украину во время войны
Эстония продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине в противостоянии с российской агрессией. Таллинн не только предоставляет гуманитарную, военную и финансовую помощь, но и продолжает принимать украинских беженцев, а также активно поддерживает Украину на международной арене.
В июне Украина подписала с Эстонией соглашение о гарантиях безопасности.
Кроме того, посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявила о готовности Таллина рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину.
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