Росія має ресурси для загострення у прикордонні, але не для наступу на Харків, - ЦПД

"Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію", - зазначив він.

За словами Коваленка, дії російських військ прогнозовані. Раніше зазначалося, що у ворога можуть бути ресурси для загострення у прикордонних районах Харківської області, але не для наступу на Харків.

Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків.

"Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі", - зазначив керівник ЦПД.

Додамо, сьогодні у мережі з'явилася, що нібито у напрямку міста Вовчанськ (приблизно за 70 км від Харкова) складна ситуація. Також зазначалося, що росіяни нібито можуть залучити резерви на цьому напрямку.