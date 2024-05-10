У России есть ресурсы для обострения в пограничье, но не для наступления на Харьков, - ЦПД

У России могут быть ресурсы для обострения действий в приграничной территории Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
"Враг имеет ресурсы для активизации действий в приграничье Харьковской области. Силы обороны контролируют ситуацию", - отметил он.
По словам Коваленко, действия российских войск прогнозированы. Ранее отмечалось, что у врага могут быть ресурсы для обострения в приграничных районах Харьковской области, но не для наступления на Харьков.
Украинцев предупреждают, что в сети могут появиться фейки о якобы наступлении на Харьков.
"Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме", - отметил руководитель ЦПД.
Добавим, сегодня в сети появилась, что якобы в направлении города Волчанск (примерно в 70 км от Харькова) сложная ситуация. Также отмечалось, что россияне якобы могут привлечь резервы на этом направлении.
В последние недели в сети говорят о том, что якобы Россия может готовить повторное наступление на Харьков. Украинские военные отмечают, что оккупанты не имеют достаточных сил, чтобы захватить один из крупнейших украинских городов.
По данным ГУР Минобороны, российская армия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области в начале лета.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что у россиян могли быть планы наступления на Харьков и Сумы. Однако неизвестно, насколько эти планы серьезны.
Детальнее о том, что происходит на фронте будет ли наступление на Харьков - в материале РБК-Украина.
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