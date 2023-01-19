Росія не має повного контролю над Соледаром та Бахмутом, - Кірбі

За даними американської розвідки російська армія не має повного контролю над Бахмутом та Соледаром - там досі точаться важкі бої.
Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (росіяни – ред.) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що останніми днями Росія розвинула наступ на цих напрямках, але це обійшлося їй дуже дорого - позиції ЗСУ фактично закидують тілами. Кірбі також наголосив, що основні зусилля по наступу на ці міста керуються ПВК "Вагнер".
"Пригожин хоче, аби його вважали більш актуальним і незамінним на полі бою ніж традиційні збройні сили РФ", - сказав він.
Нагадаємо, 18 січня українські захисники за допомогою артилерії знищили окупантів з ПВК "Вагнер" у Соледарі.
Нагадаємо, росіяни намагалися штурмом атакувати передові позиції ЗСУ у районі Бахмута, але наші бійці змогли відбити ворожу атаку та нанесли ворогу значних втрат.
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