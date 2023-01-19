Росія не має повного контролю над Соледаром та Бахмутом, - Кірбі

За даними американської розвідки російська армія не має повного контролю над Бахмутом та Соледаром - там досі точаться важкі бої.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (росіяни – ред.) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що останніми днями Росія розвинула наступ на цих напрямках, але це обійшлося їй дуже дорого - позиції ЗСУ фактично закидують тілами. Кірбі також наголосив, що основні зусилля по наступу на ці міста керуються ПВК "Вагнер".

"Пригожин хоче, аби його вважали більш актуальним і незамінним на полі бою ніж традиційні збройні сили РФ", - сказав він.