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У России нет полного контроля над Соледаром и Бахмутом, - Кирби

Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По данным американской разведки, у российской армии нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (россияне – ред.) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", - сказал Кирби.

Он отметил, что в последние дни Россия развила наступление на этих направлениях, но это обошлось ей очень дорого – позиции ВСУ фактически забрасывают телами. Кирби также отметил, что основные усилия по наступлению на эти города руководствуются ЧВК "Вагнер".

"Пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя, чем традиционные вооруженные силы РФ", - сказал он.

Напомним, 18 января украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили кафиров из ППК "Вагнер" в Соледаре.

Напомним, россияне пытались штурмом атаковать передовые позиции ВСУ в районе Бахмута, но наши бойцы смогли отбить вражескую атаку и нанесли врагу значительные потери.

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БахмутВойна России против Украины