Росія має плани посилити кібератаки на Україну, - Microsoft

Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на блог генерального менеджера центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінта Воттса.
Він вважає, що Росія може використовувати тріщини в міжнародній підтримці України, щоб підірвати дію коаліцій, які постачають військову та гуманітарну допомогу. Наприклад, вони розганяють тему про підвищення цін на енергоносії серед країн Європи. І хоч зараз ці зусилля мали обмежений ефект, це може казати про розширення такої тактики зі сторони РФ, вважає Воттс.
Крім того, хакерські угруповання можуть атакувати критичну інфраструктуру, як робили це ще з 2014 року.
"Після анексії Криму Росією у 2014 році IRIDIUM (хакерське угруповання, - ред.) розпочало серію зимових операцій проти українських постачальників електроенергії, відключивши електроенергію для сотень тисяч громадян у 2015 та 2016 роках", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1200000 кібератак.
Російські хакери постійно атакують Україну, зокрема й енергетичні об'єкти. Проте завдяки підготовці та швидкому реагуванню ворогу не вдасться повністю знеструмити Україну.
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